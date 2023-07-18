В Совфеде поддержали закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать закон, который обязывает банки проверять переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищению средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств. В связи с этим закон обязывает банки проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества до момента списания средств.

В публикации сообщили, что банки также должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, ели будет соответствующая информация от МВД о возбуждении уголовного дела или записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Кроме того, уточняется и механизм возврата похищенных денежных средств. Так, если банк заметит факт проведения операций без согласия клиента, причем на счет, который используется злоумышленниками, и если перевод все-таки осуществляется, то он будет обязан возместить эти средства полностью.