Россияне получат право на кредитные каникулы на постоянной основе

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, с 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

Впервые механизм кредитных каникул для потребительских займов ввели в 2020 году как временную меру поддержки граждан во время пандемии коронавируса. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый закон позволить защитить права граждан в трудной жизненной ситуации, избежать банкротства, а кредиторам — снизить риск невозврата кредита.

«Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — напомнил председатель Госдумы.

Закон закрепляет право заемщиков обратиться к кредитору с требованием предоставить кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Предельный размер займа для кредитных каникул будет определяться правительством. До этого их размер составлял до 1,6 млн рублей в случае обеспечения обязательств залогом транспортного средства и до 450 тысяч в остальных случаях.