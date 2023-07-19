В Госдуме предложили использовать материнский капитал для инвестиций
Депутаты Госдумы России подготовили проект закона об использовании средств материнского капитала на инвестиционном счете с целью получения дохода, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы — парламентарии от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Соответствующие поправки в действующее законодательство планируется внести 19 июля. Отмечается, что инициатива поможет спасти средства маткапитала от инфляции и позволит получать россиянам пассивный доход.
Слуцкий указал, что бывают случаи, когда использовать маткапитал для улучшения жилищных условий у семьи нет необходимости, а оплачивать обучение ребенка в высшем учебном заведении рано. При этом средства лежат «мертвым грузом», обесцениваясь из-за инфляции. Инициатива положительным образом скажется и на экономике, так как это дополнительные инвестиции в российские предприятия сегодня необходимы.
Помимо дохода от инвестирования, граждане смогут получить дополнительные средства за счет инвестиционного налогового вычета - максимум можно получить 52 тысячи рублей в год. После закрытия ИИС вложенные деньги маткапитала будут возвращены на счет Фонда пенсионного и социального страхования. Их можно будет направить на улучшение жилищных условий или на другие предусмотренные законом цели.
По задумке парламентариев, доходы, полученные от инвестирования, можно будет потратить на любые цели без ограничений.