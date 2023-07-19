В Госдуме предложили использовать материнский капитал для инвестиций

Депутаты Госдумы России подготовили проект закона об использовании средств материнского капитала на инвестиционном счете с целью получения дохода, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы — парламентарии от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Соответствующие поправки в действующее законодательство планируется внести 19 июля. Отмечается, что инициатива поможет спасти средства маткапитала от инфляции и позволит получать россиянам пассивный доход.

Слуцкий указал, что бывают случаи, когда использовать маткапитал для улучшения жилищных условий у семьи нет необходимости, а оплачивать обучение ребенка в высшем учебном заведении рано. При этом средства лежат «мертвым грузом», обесцениваясь из-за инфляции. Инициатива положительным образом скажется и на экономике, так как это дополнительные инвестиции в российские предприятия сегодня необходимы.

Помимо дохода от инвестирования, граждане смогут получить дополнительные средства за счет инвестиционного налогового вычета - максимум можно получить 52 тысячи рублей в год. После закрытия ИИС вложенные деньги маткапитала будут возвращены на счет Фонда пенсионного и социального страхования. Их можно будет направить на улучшение жилищных условий или на другие предусмотренные законом цели.