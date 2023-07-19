Мошенники стали массово создавать фейковые фото банковских карт

Злоумышленники стали массово генерировать фейковые фото банковских карт с помощью чат-бота в Telegram, сообщает газета "Известия".

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Как рассказали источники в кредитных организациях, преступники взламывают аккаунт человека в мессенджере и пишут от его имени знакомым с просьбой перевести деньги на счет в банке. После этого они присылают фотографию карты, на которую нужно перечислить деньги.

Это не вызывает подозрений, поскольку на фото изображена карта крупного и известного банка, с именем и фамилией именно того человека, от которого приходят сообщения.

На самом деле номер карты настоящий, однако счет принадлежит злоумышленнику и находится в другом банке.

Как отмечают эксперты, эта схема позволяет преступникам выиграть время для вывода похищенных денег, так как их жертва сперва обращается сначала в тот банк, дизайн карты которого использовался, и лишь затем понимает, что деньги на самом деле ушли в другую кредитную организацию.