Отцы-одиночки смогут получать алименты

Госдума приняла закон, наделяющий отцов, которые фактически осуществляют уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, правом требовать алименты от матери (жен и бывших жен). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее право требовать алименты имели только женщины (жены и бывшие жены) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Мужчины могли рассчитывать на выплаты лишь если уже достигли пенсионного возраста, были нетрудоспособными и имели общего ребенка инвалида.

Теперь же, согласно тексту закона, который дополняет статьи 89 и 90 Семейного кодекса России, «право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: супруг (бывший супруг), фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения».