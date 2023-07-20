Россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа

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С 1 августа текущего года пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Это происходит ежегодно, максимально выплата может увеличиться на стоимость трех пенсионных баллов, напомнила экономист Людмила Иванова-Швец в интервью «Прайм».

При этом точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Соцфонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии. Как отметила Иванова-Швец, прибавка может составить около 370 рублей в месяц. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно, перерасчет произойдет автоматически.

«Эти перерасчеты происходят автоматически. Обращаться для этого в Социальный фонд не нужно», — подтвердила экономист.

Пенсия, в частности, изменится для тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты. Индексация также коснется россиян, которые в предыдущем месяце достигли 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей.

Ранее юрист Вадим Виноградов объяснил россиянам порядок действий при получении излишней пенсии. По словам эксперта, такие начисления необходимо вернуть государству.