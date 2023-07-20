Кабмин на заседании обсудит поправки в Налоговый кодекс

Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг. На повестку дня вынесено 10 вопросов, часть из которых посвящена совершенствованию налогового законодательства.

В частности, на заседании планируется рассмотреть инициативу, направленную на расширение перечня детских товаров, на которые будет распространяться пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

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Как ранее сообщал РБК со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания, в рамках законопроекта предлагается расширить льготу на детскую мебель (стульчики для кормления и манежи), велосипеды, изделия для ухода за детьми, детские автокресла и пеленки. Сейчас в Налоговом кодексе для некоторых детских товаров уже установлена льготная ставка НДС. Она распространяется на трикотажные и швейные изделия, детские кровати, матрасы, коляски, игрушки, школьные тетради и дневники, пеналы, альбомы для рисования, а также другие канцелярские товары и письменные принадлежности.

Цель нового законопроекта, как отмечается в документе, текст которого приводит РБК, состоит в снижении налоговой нагрузки на предприятия индустрии детских товаров, поддержке потребительского спроса и увеличении доли детских товаров отечественного производства на внутреннем рынке.

Помимо этого, члены правительства рассмотрят законопроект об освобождении физических лиц от налогообложения НДФЛ и юридических лиц от налога на прибыль организаций при безвозмездной передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Финансовые вопросы

На заседании также планируется обсудить выделение в 2023 году из резервного фонда правительства средств Фонду развития территорий на сокращение численности аварийного жилья.

Помимо этого, будет рассматриваться вопрос об изменениях в распределении субсидий бюджетам субъектов РФ на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров и развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Как следует из материалов правительства, работа по этому направлению будет вестись в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Другие темы

Кроме того, участники заседания обсудят внесение изменений в положение о Министерстве транспорта РФ. Как указали в правительстве, разработка такого документа продиктована необходимостью приведения положения в соответствие с изменениями, которые ранее были внесены в закон о транспортной безопасности и Воздушный кодекс РФ. Поправки, которые ранее вносились в Воздушный кодекс, потребуют корректировки еще одного документа - положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации). Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании. Как уточняется в материалах кабмина, полномочия Росавиации предлагается расширить в части учета сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 кг.

Еще один законопроект, который будет обсуждаться в четверг, касается наделения консульских должностных лиц полномочиями по нотариальному удостоверению равнозначности электронных и бумажных документов. Помимо этого, правительство рассмотрит поправки, которыми предлагается закрепить на законодательном уровне приоритетное приобретение российской промышленной продукции при реализации инвестпроектов с господдержкой.