В Британии почти 700 тыс. приемов у врача отменили из-за забастовок медработников

В результате многочисленных забастовок британских медицинских работников за последние восемь месяцев в стране были отменены почти 700 тыс. приемов пациентов. Об этом, ссылаясь на подсчеты экспертов Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает газета Daily Telegraph.

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Так, только во время пятидневной стачки врачей-интернов, завершившейся 18 июля, медицинскую помощь не смогли получить почти 102 тыс. человек, включая и тех пациентов, которые уже находились в стационарах. При учете же всех отмен приемов за последние восемь месяцев, говорится в материале, их количество превысило 698,8 тыс. случаев.

По словам главного врача NHS Англии профессора Стивена Поуиса, эти цифры свидетельствуют об огромном отрицательном влиянии забастовок медиков на пациентов и их семьи. Он предположил, что количество людей, не получивших медицинскую помощь, в реальности еще выше, так как многие службы не проводят запись пациентов во время стачек.