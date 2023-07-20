В Британии почти 700 тыс. приемов у врача отменили из-за забастовок медработников

Daily Telegraph: забастовки британских медиков отменили визиты 700 тыс. человек к врачам
В результате многочисленных забастовок британских медицинских работников за последние восемь месяцев в стране были отменены почти 700 тыс. приемов пациентов. Об этом, ссылаясь на подсчеты экспертов Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает газета Daily Telegraph.
Так, только во время пятидневной стачки врачей-интернов, завершившейся 18 июля, медицинскую помощь не смогли получить почти 102 тыс. человек, включая и тех пациентов, которые уже находились в стационарах. При учете же всех отмен приемов за последние восемь месяцев, говорится в материале, их количество превысило 698,8 тыс. случаев.
По словам главного врача NHS Англии профессора Стивена Поуиса, эти цифры свидетельствуют об огромном отрицательном влиянии забастовок медиков на пациентов и их семьи. Он предположил, что количество людей, не получивших медицинскую помощь, в реальности еще выше, так как многие службы не проводят запись пациентов во время стачек.
Ранее сообщалось, что поставки крылатых ракет Storm Shadow могут осложниться из-за забастовок на складе британского министерства обороны. Забастовку начали рабочие склада в Шотландии, недовольные низкой заработной платой. В британском минобороны отреагировали на ситуацию заявлением, что эта забастовка якобы не сможет повлиять на непрерывную работу по снабжению Украины оружием.