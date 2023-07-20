Стало известно, сколько россияне готовы инвестировать ежемесячно

Около половины респондентов (47%) указали на готовность инвестировать более ₽10 тыс. каждый месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного брокером ВТБ и банком «Открытие».

Из них 18% могли бы выделить на эти цели ₽10-20 тыс., 7% — ₽21-30 тыс., 5% — ₽31-40 тыс., и еще 7% — ₽41-50 тыс. ежемесячно.

Также подчеркивается, что каждый десятый участник исследования сообщил о готовности пополнять инвестиционный портфель на сумму более ₽50 тыс. в месяц.

Руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков прокомментировал вышеуказанные данные. По его словам, результаты демонстрируют значительный потенциал развития рынка в обозримом будущем.

По итогам прошлого месяца число физических лиц, у которых есть брокерские счета на Московской бирже, составило почти 26 млн.

Также россияне раскрыли цели инвестирования. Так, 46% респондентов это делают для получения дополнительного дохода. 26% хотят накопить на крупные покупки. Речь идет о покупке квартиры, ремонте и приобретении автомобиля.

По 11% заявили, что они хотят накопить на пенсию и сохранить собственный капитал от инфляции.