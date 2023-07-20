В России в июле увеличился «индекс бутерброда»

В России в первой половине июля зафиксирован рост индекса «кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), который отражает картину потребления гражданами популярных продуктов для завтрака. Показатель увеличился до 109,2 пункта, показ повышение на 1,2 пункта, передает «Прайм».

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Агентство, в свою очередь, ссылается на данные аналитического ресурса «Чек Индекс». Среди товаров, которые были включены в «корзину» для его расчета, – батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

С 1 по 15 июля средний чек увеличился по ветчине – на 14,8%, до 140 рублей, кофе – на 3,4%, до 184 рублей, сахару – на 3,1%, до 66 рублей, сыру – на 0,6%, до 181 рубля.

Средний чек не изменился по батону (он остался на уровне 37 рублей), сливочному маслу (154 рублей). По огурцам он показал сокращение (на 13,5%, до 90 рублей).

Так, индекс в сравнении с предыдущим двухнедельным периодом увеличился на 1,2 пункта, до 109,2 пунктов.

По словам аналитиков, рост индекса обусловлен общим увеличением трат в продовольственных магазинах. Он, в свою очередь, возник из-за проинфляционных ожиданий на фоне падения курса рубля, отмечают специалисты.