Совфед одобрил закон о запрете мелкого шрифта в рекламе кредитов

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий банки в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом с процентной ставкой по кредиту одинаковым по размеру шрифтом диапазон значений его полной стоимости (ПСК), включающей в том числе сумму страховки заёмщика. Об этом сообщается в документации электронной системы обеспечения законодательной деятельности РФ.

Автор законопроекта, вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв, представляя закон на пленарном заседании, пояснил, что мера предусматривает включение в расчёт ПСК любых платежей заёмщика в пользу кредитора или третьих лиц. Закон относит к таким платежам не только те, что предусмотрены в кредитном договоре, но и другие, от которых зависят условия займа — ставка, срок и прочее. В частности, это может касаться страховки жизни и здоровья заёмщика или страховки автомобиля, выступающего залогом по кредиту.

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Одобренный Совфедом закон направлен против манипуляций с ПСК или займа и навязывания дополнительных платных услуг. Инициатива поможет заёмщику точнее понять объём своих расходов и упростит выбор наилучшего предложения. Большинство норм закона вступят в силу через 180 дней после его опубликования, положение о рекламе — через 90 дней.

В июле Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Росбанк» за мелкий шрифт в рекламе. В ведомство с жалобой обратился гражданин, который заметил рекламу кредитной карты банка на роллерном дисплее в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация об отсутствии ежемесячного платежа по кредиту.

Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность получения льготного периода размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом, а реклама транслировалась в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита, подытоживает ведомство.