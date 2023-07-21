В России вырос средний лимит по кредитным картам

В июне 2023 года на фоне растущей инфляции российские банки одобрили 2,15 млн новых кредитных карт на сумму в 210,6 млрд рублей, что является рекордным значением. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» пишет РБК.

Такой рост во многом обусловлен изменением среднего лимита по одобренным кредиткам. Так, в июне этот показатель достиг рекордных 97,8 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 12,2%. При этом рост за весь прошлый год составил всего 8,8%.

Видео дня

Опрошенные изданием эксперты связали увеличение среднего лимита по кредитным картам с ростом потребительской инфляции, ослаблением рубля и желанием и заемщиков «поторопиться с покупкой товаров длительного пользования в ожидании дальнейшего роста цен».

По данным «Скоринг Бюро», за январь-июнь российские банки одобрили населению кредитки на 1,14 трлн рублей. Портфель кредитных карт увеличился на 21% и темпы прироста почти вдвое превышают динамику по кредитам наличными.

«Для банков этот продукт удобнее в условиях, когда есть ожидания относительно пересмотра ключевой ставки и растет ожидание потерь по кредитному риску в рознице», - пояснил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, напомнив, что в отличие от кредитов наличными, банк может в одностороннем порядке менять лимиты по выданным кредиткам.

При этом, по мнению экспертов, ужесточение Центробанком России регулирования этого сегмента рынка кредитования может привести к некоторому замедлению роста. Однако сильное сжатие маловероятно. Вероятнее всего, это повлияет на сокращение количества выдаваемых карт наиболее рискованным заемщикам, уверены они.