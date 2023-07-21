В Госдуме предложили внести новую льготу по квартплате

Поправки в Налоговый кодекс приняла Госдума. Одна из них касается жилищных активистов. Вознаграждение, которое выплачивается по решению общего собрания председателям советов многоквартирных домов, будет признано полноценным вознаграждением трудовой деятельности, с которой необходимо отчислять страховые взносы.

Эта норма оказалась достаточно неприятной для многих председателей советов домов, особенно для пенсионеров, которые автоматически попадают в разряд работающих и лишаются пенсионных надбавок, отметила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Ранее я готовила и направляла для предварительной оценки в правительство ряд законопроектов, которые как раз предлагали признать вознаграждения председателям не зарплатой, а компенсацией их расходов, - рассказала она в своем Telegram-канале. - К сожалению, эти предложения не были поддержаны ни Минфином, ни Минстроем".

Поправки в законопроект оказались неожиданностью для многих, в том числе и для Комитета по строительству и ЖКХ, который не входил в число соисполнителей, добавила депутат.