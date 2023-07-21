В Госдуме предложили внести новую льготу по квартплате
Поправки в Налоговый кодекс приняла Госдума. Одна из них касается жилищных активистов. Вознаграждение, которое выплачивается по решению общего собрания председателям советов многоквартирных домов, будет признано полноценным вознаграждением трудовой деятельности, с которой необходимо отчислять страховые взносы.
Эта норма оказалась достаточно неприятной для многих председателей советов домов, особенно для пенсионеров, которые автоматически попадают в разряд работающих и лишаются пенсионных надбавок, отметила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Ранее я готовила и направляла для предварительной оценки в правительство ряд законопроектов, которые как раз предлагали признать вознаграждения председателям не зарплатой, а компенсацией их расходов, - рассказала она в своем Telegram-канале. - К сожалению, эти предложения не были поддержаны ни Минфином, ни Минстроем".
Поправки в законопроект оказались неожиданностью для многих, в том числе и для Комитета по строительству и ЖКХ, который не входил в число соисполнителей, добавила депутат.
"Примерно неделю назад начала получать возмущенные обращения по поводу этого законопроекта. К сожалению, срок внесения поправок закончился в начале июля, поэтому вмешаться в процедуру его подготовки ко второму чтению не удалось, - констатировала Разворотнева. - На площадке партии "Единая Россия" мы обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что выплату страховых взносов можно было бы избежать, если оформлять вознаграждение председателей как льготу на оплату ЖКУ. Буду готовить соответствующие предложения в правительство".