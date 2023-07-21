Почти половина россиян стали жертвами финансовых пирамид

Почти половина россиян (49%) столкнулись с нелегальными финансовыми организациями, став жертвами мошенников. Об этом со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» пишут «Известия».

Ранее Центробанк сообщил о том, что за первое полугодие 2023 года было обнаружено 2449 неблагонадежных финансовых организаций — более тысячи из них финансовые пирамиды.

Опросив трех тысяч россиян, «Выберу.ру» выяснил, что с такими финансовыми организациями столкнулась почти половина участников исследования — 49%. Из них 15% стали жертвами криптовалютных пирамид, а 12% — мошеннических схем с рублем.

Только 2% участников опроса заявили, что им удалось вовремя выйти и сохранить средства. А 12% рассказали, что в финансовые пирамиды не попадали, но становились жертвами нелегальных МФО.

«По данным Центробанка, только за прошлый год финансовые пирамиды привлекли 100 млрд рублей. Несмотря на то что Центробанк ведет активную борьбу с такими организациями, блокирует их сайты и вносит в черный список, злоумышленники находят обходные пути», - пояснил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

При этом он обратил внимание на то, что регулятор для повышения финансовой грамотности населения иногда использует нестандартные приемы. В частности, в мае был запущен симулятор финансовой пирамиды — «Рублерост».

«При клике на определенные области появляется развернутое объяснение, почему та или иная деталь должна насторожить», — пояснил Баджурак, выразив надежду, что такие методы позволят предостеречь россиян и не дать им потерять деньги.