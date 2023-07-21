ЦБ РФ: Доля вкладов россиян в юанях не превышают 1%

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, вклады в китайскую валюту не являются популярными среди российских граждан, составляя около 1% от общего объема вкладов физических лиц в банках. Об этом пишет ТАСС.

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Набиуллина также отметила, что ЦБ не дает рекомендации, в какой валюте держать вклады, и не вмешивается в рыночные практики банков. Она подчеркнула, что любой вклад в иностранной валюте несет в себе валютный риск и может быть подвержен курсовым колебаниям.

«Разница между курсом покупки и курсом продажи может есть значительная часть дохода из-за волатильности любой валютный вклад похож скорее на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания и курсовые риски», - сказала глава ЦБ.