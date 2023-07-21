ЦБ РФ: Доля вкладов россиян в юанях не превышают 1%
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, вклады в китайскую валюту не являются популярными среди российских граждан, составляя около 1% от общего объема вкладов физических лиц в банках. Об этом пишет ТАСС.
Набиуллина также отметила, что ЦБ не дает рекомендации, в какой валюте держать вклады, и не вмешивается в рыночные практики банков. Она подчеркнула, что любой вклад в иностранной валюте несет в себе валютный риск и может быть подвержен курсовым колебаниям.
«Разница между курсом покупки и курсом продажи может есть значительная часть дохода из-за волатильности любой валютный вклад похож скорее на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания и курсовые риски», - сказала глава ЦБ.
Ранее пресс-служба Сбера сообщила о росте портфеля рублевых счетов населения до 20 трлн рублей. Ежемесячный прирост таких пассивов фиксируется с начала этого года. Также отмечается замена доллара США и евро на китайский юань и дирхам ОАЭ в валютных вкладах. Доля валютных вкладов в общем объеме средств физических лиц в Сбербанке составляет 8%.