Эксперт оценил влияние закона об НДФЛ для уехавших сотрудников на рынок труда
Принятый Госдумой закон о введении ставки в 13-15% НДФЛ с заработков россиян, работающих из-за границы, приведет к оттоку квалифицированных специалистов из РФ за границу, но поспособствует увеличению сбора подоходных налогов. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве страны Павел Селезнев.
По его словам, одной из причин введения налога для специалистов, уехавших за границу и продолжавших работать оттуда на компании РФ дистанционно, заключается в нехватке квалифицированных кадров.
«Это заставляет предприятия искать сотрудников в том числе и за границей. А подготовка замены для них может затянуться на десятилетие, этого времени у работодателей нет. Так что лучше не обижаться на уехавших, а создать для них приемлемые условия», — пояснил Селезнев.
Он отметил, что таких сотрудников можно переманить обратно, предложив большую зарплату, но не все предприятия могут себе такое позволить.
В качестве еще одной причины принятия закона эксперт назвал сохранение налоговых поступлений. Данная мера необходима на случаи, если фрилансеры решать «просто уйти в тень». В связи с этим Селезнев назвал введение налога «вполне разумным решением».