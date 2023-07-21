Эксперт оценил влияние закона об НДФЛ для уехавших сотрудников на рынок труда

«Это заставляет предприятия искать сотрудников в том числе и за границей. А подготовка замены для них может затянуться на десятилетие, этого времени у работодателей нет. Так что лучше не обижаться на уехавших, а создать для них приемлемые условия», — пояснил Селезнев.