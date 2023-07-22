Коллекторы получат право увеличить число сообщений должникам за день

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий интенсивность общения коллекторов с должниками в мессенджерах. Согласно поправкам, они смогут отправлять заемщикам практически неограниченное количество сообщений, пишет РБК.

В документе отмечается, что отправка большого количество сообщений должнику в рамках переписки в мессенджере будет считаться одним случаем контакта.

По данным телеканала, в закон внесено такое понятие, как «обмен сообщениями», кроме того, в нем прописан новый подход.

Напомним, что согласно действующим нормативным актам, права кредиторов и их представителей значительно ограничены. В частности, звонки по телефону допускаются не более одного раза в день и не чаще восьми раз в месяц.