Коллекторы получат право увеличить число сообщений должникам за день
В Госдуму внесли законопроект, регулирующий интенсивность общения коллекторов с должниками в мессенджерах. Согласно поправкам, они смогут отправлять заемщикам практически неограниченное количество сообщений, пишет РБК.
В документе отмечается, что отправка большого количество сообщений должнику в рамках переписки в мессенджере будет считаться одним случаем контакта.
По данным телеканала, в закон внесено такое понятие, как «обмен сообщениями», кроме того, в нем прописан новый подход.
Напомним, что согласно действующим нормативным актам, права кредиторов и их представителей значительно ограничены. В частности, звонки по телефону допускаются не более одного раза в день и не чаще восьми раз в месяц.
Ранее сообщалось, что вступил в действие закон, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за угрозы применением насилия по отношению к должникам.