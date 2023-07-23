WSJ: европейцы столкнулись с новой для себя экономической реальностью
Доходы европейцев заметно падают. Аналитики объясняют новые экономические реалии усилением инфляции, последствиями пандемии коронавируса и вооруженным конфликтом на Украине.
«Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее. <.> Жизнь на континенте быстро теряет блеск из-за того, что европейцы видят, как их покупательная способность тает», — указано в публикации The Wall Street Journal.
Предпосылки к текущей ситуации зрели в Европе давно, уверены авторы материала. По их словам, местное население стремятся меньше работать и больше получать, что оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в регионе. Удорожание энергии и продуктовых товаров только усугубило назревавший кризис. В издании отмечают, что действия правительств стран Европы привели к ухудшению финансового положения потребителей.
Крупнейшей экономике Европы (Германия) предрекли усиление кризиса в ближайшие месяцы, предает Reuters. Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покуют у США за бешеные деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции коллективного Запада в отношении России сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру».