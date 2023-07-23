WSJ: европейцы столкнулись с новой для себя экономической реальностью

«Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее. <.> Жизнь на континенте быстро теряет блеск из-за того, что европейцы видят, как их покупательная способность тает», — указано в публикации The Wall Street Journal.

Предпосылки к текущей ситуации зрели в Европе давно, уверены авторы материала. По их словам, местное население стремятся меньше работать и больше получать, что оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в регионе. Удорожание энергии и продуктовых товаров только усугубило назревавший кризис. В издании отмечают, что действия правительств стран Европы привели к ухудшению финансового положения потребителей.