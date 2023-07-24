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В ЦБ указали на рост числа финансовых пирамид под видом онлайн-игр

В России зафиксировано увеличение количества финансовых пирамид, которые выдают себя за экономические онлайн-игры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Банк России.

В ЦБ указали на рост числа финансовых пирамид под видом онлайн-игр
© Unsplash

Как отмечает регулятор, свыше 22% нелегальных проектов предлагали пользователям быстрый и легкий заработок внутри игры. Речь идет о формате «заплати и выиграй».

Подчеркивается, что по большей части на рынок внедряются небольшие анонимные проекты с коротким сроком длительности и незначительной суммой участия.

Их организаторы таргетируют предложения с учетом возраста и предпочтений участников. Ими активно используются социальные сети – за счет них продвигаются проекты.

В пресс-службе Центробанка также указали на то, что отсутствие соревновательного элемента является характерной чертой данных проектов.

ЦБ уверен в том что, приток финансовых пирамид обусловлен сложившейся экономической ситуацией. Другой фактор, по его мнению, — заинтересованность граждан в дополнительном заработке.

По словам директора по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григория Осипова, в настоящее время насчитывается порядка 100 разновидностей подобных игр.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, в первом полугодии 2023 года было обнаружено 1139 субъектов, что демонстрирует рост на 19% к такому же периоду 2022-го.

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