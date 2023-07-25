Названы самые популярные товары со скидками у россиян

Аналитики платформы «Авито» раскрыли самые популярные товары со скидками у россиян. Соответствующий релиз с результатами исследования поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

В онлайн-опросе приняли участие десять тысяч жителей страны старше 18 лет. Так, выяснилось, что 59 процентов россиян следят за снижением цен в категории продовольственных товаров, а также одежды и обуви. При этом 46 процентов ждут скидок на технику и электронику. Однако, оказалось, что меньше всего респонденты готовы ждать акции на выгодные предложения в ресторанах (11 процентов), образовательные программы и занятия спортом.

В то же время 86 процентов опрошенных заявили, что скидка является важной мотивацией для совершения покупки. В свою очередь, 74 процента отметили, что не против отложить желаемые товары в сторону и дождаться выгодного предложения.

Также результаты опроса показали, что для большинства мужчин достаточно скидки в 11–30 процентов, чтобы приобрести желаемый продукт. В то же время женщинам нужна мотивация существеннее, а именно в размере в 31–50 процентов. Оказалось, что россиянки чаще отслеживают акции на продукты питания, одежду, обувь, товары для детей, мебель, предметы интерьера, а также на медицинские и бьюти-услуги.