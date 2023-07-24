Стало известно, сколько в России семей среднего класса

Согласно проведенному РИА Новости исследованию, доля семей, относящихся к среднему классу в России, снизилась в настоящее время до 11%.

В 2022 году этот показатель составлял 11,5%, а в 2019 году – 14,2%. По мнению экспертов, связывают это с экономическими потрясениями, вызванными пандемией и санкциями. При этом, как отмечают аналитики агентства, разница в доле среднего класса между регионами остается очень высокой.

В лидерах списка находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где 39,2% семей могут быть отнесены к среднему классу. Высокие значения также наблюдаются в других северных регионах, таких как Чукотка (32,5%), Магаданская область (31,9%), Сахалинская область (28,7%) и Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа (31,9%).

Также в топ-10 попали Москва (30%), Камчатка (22,5%), Санкт-Петербург (20,1%) и другие регионы. Попадание в рейтинг столицы и Петербурга объясняется тем, что несмотря на большие зарплаты, стоимость жилья и повседневные расходы также составляют большую часть расходов.