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Узбекские банки приостановили обслуживание системы «Юнистрим»

Узбекские банки «Халк-банк», «Ипотека-банк» и «Капиталбанк» объявили о приостановке обслуживания системы денежных переводов «Юнистрим», сообщает РИА Новости.

Узбекские банки приостановили обслуживание системы «Юнистрим»
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В «Капиталбанке» отметили, что также приостановили работы сразу с системами Contact и «Золотая Корона».

«Решение принято в связи с ростом количества сомнительных транзакций, а также транзакций, по своим признакам, не соответствующих переводам в личных целях», - добавили в кредитной организации.

Ранее банк «Тинькофф» попал под американские санкции, в связи с чем пользователям рекомендовали снять наличные и ждать сообщений от банка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».