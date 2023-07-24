Узбекские банки приостановили обслуживание системы «Юнистрим»
Узбекские банки «Халк-банк», «Ипотека-банк» и «Капиталбанк» объявили о приостановке обслуживания системы денежных переводов «Юнистрим», сообщает РИА Новости.
В «Капиталбанке» отметили, что также приостановили работы сразу с системами Contact и «Золотая Корона».
«Решение принято в связи с ростом количества сомнительных транзакций, а также транзакций, по своим признакам, не соответствующих переводам в личных целях», - добавили в кредитной организации.
Ранее банк «Тинькофф» попал под американские санкции, в связи с чем пользователям рекомендовали снять наличные и ждать сообщений от банка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».