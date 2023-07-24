Узбекские банки приостановили обслуживание системы «Юнистрим»

Зарубежные банки начали приостанавливать работу с платежной системой "Юнистрим" после ее попадания под санкции США. На данный момент о этом объявил ряд кредитных организаций из Грузии, Армении и Узбекистана. Кроме того, обслуживание переводов системы "Юнистрим" приостановил национальный почтовый оператор Казахстана "Казпочта".

20 июля США ввели санкции в отношении российского банка "Юнистрим". После этого крупнейшие банки Грузии приостановили сотрудничество с платежной системой, оператором которой он является. В банках TBC, "Либерти", Банке Грузии, "Кредо банке" и "Базисбанке" сообщили, что работа приостановлена с утра 21 июля.

О прекращении обслуживания системы "Юнистрим" сообщили некоторые банки Армении, в частности, "Ардшинбанк" и "Конверс банк". "Эвокабанк" и "Армэкономбанк" сотрудничество с российской платежной системой продолжают, но переводы можно осуществлять только в рублях и драмах. Другие банки Армении ограничений пока не вводили.

Также приостановили работу с "Юнистрим" крупнейший банк Узбекистана Xalq banki (Народный банк) и Ипотека-банк.