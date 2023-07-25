Российские банкоматы перестали принимать евро и доллары

Большинство крупных банков в России почти перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Об этом пишут «Известия».

Этому способствовало введение ограничений на российское финансовое поле, прекращение взаимных расчетов и продвижение по пути дедолларизации. В настоящее время только два из списка 13 системно значимых банков - «Альфа» и «Тинькофф» - продолжают принимать валюту через банкоматы. Однако во втором банке за операцию взимают комиссию в 5%.

В АТМ «Сбера» такой функции нет, в ВТБ клиенты еще с 19 апреля 2022 года не могут пополнить счет через банкоматы. Банк «Открытие» тоже не принимает валюту. Некоторые банки, такие как Почта Банк и УБРиР, никогда не принимали денежные единицы других стран через устройства самообслуживания. Однако доллары и евро по-прежнему можно внести в отделениях банков.

Отказ от приема валюты через банкомат может быть связан с общим падением спроса на эту услугу и расходами на обслуживание банкоматов для финорганизаций. Для физических лиц как и раньше сохраняется возможность внесения валюты через отделения.