Описана новая мошенническая схема с просмотром интернет-магазинов

Злоумышленники начали предлагать своим потенциальным жертвам денежные средства за просмотры интернет-магазинов. Как уточнили в ВТБ, аферисты обещают крупный ежемесячный доход за обзоры, передает РБК.

Отмечается, что россияне получают сообщения в мессенджерах. Причем номера телефона являются зарубежными. Гражданам предлагают просматривать товары в интернет-магазинах. Данный процесс якобы принесет от 30 тыс. до 360 тыс. рублей.

Потенциальной жертве мошенничества нужно отправить ответ и связаться с администратором в удобном мессенджере для того, чтобы подтвердить участие и уточнить детали условий работы.

Затем требуется внесение на счет «работодателя» небольшой суммы. Якобы она будет расти ежеминутно, в зависимости от числа просмотров товаров.

По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, отвечать на подозрительные рассылки не стоит.