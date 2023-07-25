Описана новая мошенническая схема с просмотром интернет-магазинов
Злоумышленники начали предлагать своим потенциальным жертвам денежные средства за просмотры интернет-магазинов. Как уточнили в ВТБ, аферисты обещают крупный ежемесячный доход за обзоры, передает РБК.
Отмечается, что россияне получают сообщения в мессенджерах. Причем номера телефона являются зарубежными. Гражданам предлагают просматривать товары в интернет-магазинах. Данный процесс якобы принесет от 30 тыс. до 360 тыс. рублей.
Потенциальной жертве мошенничества нужно отправить ответ и связаться с администратором в удобном мессенджере для того, чтобы подтвердить участие и уточнить детали условий работы.
Затем требуется внесение на счет «работодателя» небольшой суммы. Якобы она будет расти ежеминутно, в зависимости от числа просмотров товаров.
По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, отвечать на подозрительные рассылки не стоит.
Ранее эксперты ВТБ сообщили о новой схеме мошенничества, связанной с предложением работы по оценке онлайн-кинотеатров. Как уточнялось, злоумышленники обращались к клиентам банков с предложением помочь с обзором фильмов или оценкой стриминговых платформ. Они обещали оплату в размере от 3 до 12 тысяч рублей. В сообщениях указывался контактный телефон «менеджера», с которым можно было связаться для получения подробностей.