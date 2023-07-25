SuperJob озвучил, сколько россиян согласны на зарплату «в конверте»

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 36% россиян готовы принять зарплату «в конверте», что является самым низким показателем за последние годы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Однако, 43% опрошенных категорически против таких нарушений трудового законодательства. Это самый высокий показатель за последние 14 лет. Мужчины чаще женщин (43% против 27%) готовы работать на серый доход, а с возрастом доля согласных на такие условия возрастает: 34% россиян до 34 лет против 39% старшего поколения.

При этом больше всего потенциально согласных на зарплату «в конверте» среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц (41%).