ЦБ отметил значительный тренд на девалютизацию средств населения

Банк России видит значительный тренд на девалютизацию средств населения в банках. Об этом заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Графики показывают значительный тренд на девалютизацию. У нас доля валютных депозитов и счетов очень сильно снизилась, практически в два раза, даже больше", - сказал Данилов.

Он также отметил, что регулятор ожидает, что процесс девалютизации кредитного портфеля будет происходит чуть более быстрыми темпами, чем в части средств клиентов банков, где в скором времени ЦБ ожидает выход на плато и небольшой рост.

Данилов подчеркнул, что темпы и объемы девалютизации не несут существенных рисков для российского банковского сектора.

По данным ЦБ, остатки средств населения в банках в валюте сократились на $1,1 млрд (-91 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -2,4%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, переводов за рубеж, а также снятия наличных денежных средств в сезон отпусков.