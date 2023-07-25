За мобилизованными сохранили доход от сельхозкооперативов

Закон, позволяющий членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванным на военную службу по мобилизации, сохранить доход в них, был принят Госдумой во втором и третьем чтении, передает РИА Новости.

Так, члены сельскохозяйственных потребкооперативов, призванные на службу в Вооруженные силы РФ, смогут переоформить свое членство в ассоциированное.

Это также касается случаев, которые предусмотрены уставом кооператива.

Вышеуказанная категория граждан сможет не участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но сохранить право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов.

Уточняется, что членов сельскохозяйственного потребкооператива, которые призваны на военную службу по мобилизации, не коснутся положения закона «О сельскохозяйственной кооперации», предусматривающие исключение из кооператива лиц, которые не участвуют в его деятельности в течение года, не выполняют своих обязанностей и обязательств, либо из-за их невыполнения кооперативу причинен ущерб или предъявлены исковые требования.