Минтруд оценил расходы госсектора и бизнеса на зарплаты из-за роста МРОТ

Министерство труда и социальной защиты России оценило в 190 млрд руб. расходы государственного сектора и бизнеса на зарплаты в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансово-экономические обоснования к закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с повышением МРОТ».

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Согласно информации издания, подобная индексация потребует дополнительных расходов компаний на увеличение зарплат. При этом наибольшая нагрузка ложится на бюджеты регионов, однако по меньшей мере треть расходов (около 49 млрд руб.) вернется в бюджетную систему страны в качестве уплаты страховых взносов в государственные фонды и налоги на доходы физлиц.

По данным ведомства, общий рост затрат на повышение фонда оплаты труда в организациях бюджетного и частного секторов составит 193,5 млрд руб. Из них более 126 млрд руб. дополнительных расходов понесут региональные и муниципальные бюджеты, свыше 19 млрд руб. дополнительных финансовых объемов потребуется из федерального бюджета и около 45 млрд руб. придется на доптраты организаций реального сектора экономики.