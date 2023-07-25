ГД во II чтении одобрила бесплатный перевод до 30 млн между своими счетами

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе ГД.

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— Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги, — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул важность того, чтобы гражданин имел возможность без каких либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги, передает официальный сайт Госдумы.

Недавно президент России Владимир Путин подписал базовый закон для введения цифрового рубля. Новый вид денег будут вводить постепенно. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой цифровой рубль и как скоро граждане России смогут им воспользоваться.

Канадские власти 20 июля ввели санкции в адрес «Тинькофф Банк», «Банк Точка», «Яндекс Pay», «Московская городская казачья община». Еще в санкционном списке Оттавы оказались российские мобильные операторы «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн».