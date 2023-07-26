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Россиянам станет проще банкротиться

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки, упрощающие процедуру внесудебного банкротства граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Россиянам станет проще банкротиться
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Сумму, при которой можно начинать процедуру, уменьшили вдвое, до 25 тысяч рублей. Также вдвое, с десяти до пяти лет, снижается срок, по истечении которого допускают повторное инициирование внесудебного банкротства.

При этом максимальный размер долга, из-за которого можно начать добиваться банкротства, наоборот, повышен с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, инструмент внесудебного банкротства будет доступнее.

Россия обновила рекорд по банкротству граждан

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2023 года суды признали банкротами рекордное количество россиян — 163 тысячи человек. Их число увеличилось на 34 процента в годовом выражении. Больше всего банкротств граждан было зафиксировано в Москве и Московской области (7,75 и 7,97 тысячи соответственно), а также в Краснодарском крае (7,74 тысячи).

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