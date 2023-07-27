"Карманные" игровые консоли Steam Deck и ASUS ROG Ally сравнили по производительности, автономности и качеству дисплея

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты протестировали на ультра-настройках в современных играх видеокарты RTX 4060 Ti и RTX 2080 Ti. Будет ли новая модель быстрее?

Видео дня

The Last of Us запускалась в 1080p со средней частотой кадров 74 к/с (RTX 4060 Ti) и 73 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p - 55 к/с и 51 к/с соответственно.

В игре Resident Evil 4 средняя производительность в 1080p равнялась 136 к/с и 127 к/с (RTX 4060 Ti и 2080 Ti соответственно), в 1440p - 94 к/с и 92 к/с.

Call of Duty Modern Warfare II шла в разрешении Full HD со средним FPS 129 к/с (RTX 4060 Ti) и 110 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p - с 89 и 77 к/с соответственно.

Игра Dying Light 2 запускалась в разрешении 1080p со средней производительностью 102 к/с и 99 к/с (RTX 4060 Ti и 2080 Ti соответственно), в разрешении 1440p - 68 к/с в обоих случаях.

Hitman III шла в 1080p со средним FPS на уровне 149 к/с (RTX 4060 Ti) и 137 к/с (RTX 2080 Ti), в разрешении 1440p - 97 к/с и 99 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась в Full HD со средней частотой кадров в районе 108 к/с (4060 Ti) и 103 к/с (2080 Ti), в 1440p - с 67 и 68 к/с.

Call of Duty Warzone 2.0 шла в 1080p со средней частотой кадров 117 к/с и 113 к/с (RTX 4060 Ti и 2080 Ti соответственно), в 1440p - с 92 и 89 к/с.

Far Cry 6 запускалась в разрешении 1080p со средним FPS 137 к/с и 131 к/с (4060 Ti и 2080 Ti соответственно), в разрешении 1440p - 112 к/с и 105 к/с.

Игра Spider-Man Miles Morales тестировалась в 1080p со средней производительностью на уровне 141 к/с (RTX 4060 Ti) и 137 к/с (RTX 2080 Ti), в 1440p - с 103 к/с и 98 к/с.

A Plague Tale Requiem шла в Full HD со средней производительностью 93 к/с и 92 к/с (RTX 4060 Ti и 2080 Ti), в 1440p - 71 к/с в обоих случаях.

Forza Horizon 5 шла в 1080p со средним FPS в районе 132 к/с и 117 к/с (RTX 4060 Ti и 2080 Ti соответственно), в 1440p - со 109 и 101 к/с.

По части энергопотребления лучше была сборка с RTX 4060 Ti: 406 Вт против 487 Вт у RTX 2080 Ti.

Вывод

Почти во всех играх быстрее себя показала видеокарта RTX 4060 Ti. При этом по средней производительности во всех играх в разрешении 1080p разница между 4060 Ti и 2080 Ti составляла 6% (120 к/с и 113 к/с), в 1440p - 4% (87 к/с и 84 к/с).