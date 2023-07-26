Пенсия за сентябрь 2023: график выплат на карту

График пенсионных выплат – удобный инструмент, помогающий миллионам российских пенсионеров заранее спланировать свои расходы. Мы решили рассказать актуальную информацию о графике пенсионных выплат в сентябре 2023 года, а также о текущих особенностях выдачи пенсий.

Способы получения пенсии в сентябре 2023 года

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Российский закон позволяет пенсионеру самостоятельно выбирать, какой способ получений пенсии является для него наиболее удобным. Самыми популярными способами являются получение через Почту России, перевод на банковскую карту, доставка специальными организациями, либо через третьих лиц.

Получение через Почту России предполагает, что пенсию доставит почтальон. Это удобный и доступный способ – отделения почты России встречаются в любом уголке страны, а адресная доставка почтальоном позволяет пенсионеру получать деньги не выходя из дома. Однако стоит отметить, что в работе Почты России часто возникают задержки – из-за этого получить деньги точно в назначенный срок получается далеко не всегда.

Такой проблемы не возникает с переводом на банковскую карту. Электронный перевод пенсии считается самым надёжным и быстрым. Однако в России ещё встречаются места, где воспользоваться деньгами с банковской карты может быть затруднительно – в таких случаях лучше рассмотреть другие варианты.

Ещё один популярный способ – воспользоваться услугами сертифицированных организаций. Некоторые кредитно-финансовые компании могут доставлять деньги самостоятельно, если обладают соответствующей лицензией. Этот способ похож на доставку почтальоном, но меньшая нагрузка на персонал организации снижает шанс задержки и опозданий. Но и здесь есть свои минусы – такой способ, как правило, не является бесплатным.

Если же ни один из этих способов не подходит, можно получить пенсию через третье лицо – родственника или работника соцслужб. Чтобы пенсию мог забрать кто-то вместо пенсионера, ему необходимо выписать особую доверенность, которая дает третьему лицу соответствующее право сроком на один год. По истечении этого срока пенсионеру придётся лично подтвердить своё состояние, после чего можно будет оформить новую доверенность.

Определившись с наиболее комфортным методом получения пенсии, необходимо подать соответствующее заявление в отделении СФР.

График поступления пенсии на карту в сентябре 2023 года.

Как правило, выплата пенсии происходит в заранее установленные числа для каждого месяца, но иногда случаются задержки. В сентябре 2023 года пенсии должны будут приходить без задержек. Если дата выплаты пенсии выпадает на выходной, то получение пенсии переносится на ближайшую пятницу.

График выплат пенсий на карту в сентябре 2023 года выглядит следующим образом:

Если пенсия должна поступить 1 сентября, то выплату стоит ожидать согласно графику.

Если пенсия ожидается 2 или 3 сентября, то пенсия придёт на день раньше – 1 сентября.

Если пенсия ожидается с 4 по 8 сентября, то она должна поступить вовремя.

Если выплата выпадает на 9 или 10, то её стоит ожидать 8 сентября.

Выплаты с 11 по 15 должны поступить без задержек.

Выплаты, которые назначены на 16 или 17 сентября, переносятся на 15 сентября.

Если выплаты ожидаются с 18 по 22 сентября, то пенсия должна будет поступить вовремя.

Если пенсия выпадает на 23 или 24 сентября, то она переносится на 22 сентября.

Пенсии, которые запланированы с 25 по 29 сентября, также должны поступить в срок.

Пенсии, которые выпадают на 30 сентября, должны будут поступить 29 сентября.

Стоит отметить, что переводы на банковские карты обычно приходят очень быстро, хотя в некоторых случаях и при этом способе могут возникнуть задержки.

Почему задерживают пенсию?

Задержки пенсионных выплат никому не нравятся – они могут стать причиной множества неприятных ситуаций и раздражения. Однако у них обычно есть объективные причины.

Задержки при электронном переводе, как правило, возникают из-за технических неполадок на стороне банка. Финансовые организации стараются решать такие проблемы как можно быстрее. В этом случае получателю пенсии остаётся только ждать, когда специалисты исправят возникшие сложности.

Ошибки в данных в СФР. Иногда своевременному начислению пенсии могут помешать ошибки в данных в СФР – неверно указанные данные о пенсионере, неактуальная информация или даже опечатки. В подобном случае пенсионеру необходимо обратиться в СФР и подать верную информацию. Кроме того, желательно вовремя обращаться в СФР, если какие-то данные изменились.

Проблемы при получении третьими лицами. Если срок разрешения на передачу пенсии через третье лицо истёк, СФР приостановит выплаты. В таком случае заявление нужно обновить – для этого пенсионер должен лично посетить СФР и предоставить необходимые данные.

Проблемы при получении пенсии за границей. При возникновении подобной проблемы пенсионеру стоит лично обратиться в консульство.

Перенос дат. Из-за различных причин в СФР может возникнут необходимость перенести дату выдачи пенсии. Обычно о такой ситуации можно заранее узнать на сайте Фонда – регулярно следите за новостями. В этом случае новая дата, как правило, будет указана на сайте.

Другая причина. Если задержка в выдаче пенсии произошла по какой-либо другой причине, получить актуальную информацию о новой дате выплат можно только у сотрудников Социального Фонда. Легче всего это сделать с помощью телефонного звонка, но можно обратиться к сотрудникам напрямую в отделении СФР.

Ждать ли повышение пенсии в сентябре 2023 года?