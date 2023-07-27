В России назвали самые надежные варианты инвестиций

По мнению опрошенных россиян, самые надежные инвестиции - это покупка недвижимости (доля составила 56%) или золота (32%), а также открытие счета в государственном банке (27%). Кроме того, зафиксировано увеличение числа тех, кто положительно оценивает покупку иностранной валюты или открытие счета в коммерческом банке, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса НАФИ.

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С 2017 года в рейтинге самых надежных способов вложения денег лидировали такие пункты, как покупка недвижимости, покупка золота, открытие счета/вклада в государственном банке.

По словам аналитиков, увеличение доли граждан, которые считают надежными и выгодными инструментами вложения денег, покупку недвижимости и золота, наблюдается с весны 2022 года.

Для приобретения жилья нынешние уровни превышают показатели 2017 года, а для покупки золота демонстрируют максимальные за последние пять лет уровни.