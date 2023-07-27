Россияне стали реже отказывать себе в отпуске

Россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) пишет РИА Новости.

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Участие в опросе приняли три тысячи жителей России.

«В 2022 году с ремонтом в квартире или на даче предпочитали повременить 32%, в 2023 году - 24%. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 2022 году 53%, в 2023 году - уже только 37%», - говорится в результатах исследования.

При этом с 36% до 28% уменьшилось число тех, кто больше внимания уделяет поиску недорогих продуктов питания. Однако с 44% до 49% выросло число россиян, которые приняли решение отложить крупные покупки, в том числе приобретение бытовой техники, мебели и автомобиля. Также 16% респондентов сообщило, что ищут подработку. В 2022 году такой ответ дали 12%.

По данным аналитиков, количество тех, кто финансовое поведение не менял, продолжая тратить деньги и распоряжаться ими в прежнем режиме, осталось практически без изменений. В 2022 году таких россиян было 28%, сейчас - 29%.