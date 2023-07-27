Эксперты подсчитали, сколько налогоплательщиков разбирается в содержании квитанций за ЖКУ

Лишь 48,6% налогоплательщиков в России знают, как формируется квартплата, и понимают значение всех показателей в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование аналитического агентства OMI и онлайн-сервиса по управлению многоквартирными домами Butler.

В опросе приняли участие 1 тысяча собственников квартир в возрасте от 18 до 55 лет. Выяснилось, что 44,7% респондентов понимают только отдельные строки квитанций, а 6,7% и вовсе не вникают в детали платежек, ориентируясь исключительно на итоговую стоимость услуг.

79% владельцев жилья самостоятельно оплачивают счета по ЖКХ. Еще 17% разделяют плату со своими домочадцами. 4% предпочитают не вникать в вопросы жилищных платежей и оставляют это на других.