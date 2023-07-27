Россияне считают самой престижной работу в сфере IT

Россияне считают самой престижной работу программистов и IT-специалистов. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на результаты опроса сервиса для поиска работы Superjob.

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За работу программистов и IT-специалистов проголосовала самая большая часть респондентов – 18%. На втором месте с результатом 12% расположились врачи. В частности, россияне считают престижными должности хирурга и стоматолога. Топ-3 замкнули военнослужащие – за них проголосовали 7% респондентов.

Главным критерием престижности для 57% участников опроса стала большая зарплата. Еще 29% отметили степень уважаемости профессии в обществе.

В Superjob считают, что результаты опроса обусловлены частотой упоминания профессий в СМИ и соцсетях. Так, айтишники славятся высокой заработной стоимостью и льготами со стороны правительства, медики стали популярны в период пандемии COVID-19, а военнослужащие вновь обрели актуальность после начала СВО.