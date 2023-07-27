На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов

Минцифры России сообщило о появлении на «Госуслугах» возможности оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

В сообщении ведомства в его официальном Telegram-канале говорится, что новый сервис работает только для физических лиц.

Подчеркивается, что для подключения сервиса необходимо отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений.

Затем нужно подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ», а после – дождаться сообщения о том, что согласие принято. Уточняется, что оно должно поступить в течение нескольких минут.