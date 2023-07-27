$90.05-0.0599.72+0.02

На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов

Минцифры России сообщило о появлении на «Госуслугах» возможности оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов
© globallookpress.com

В сообщении ведомства в его официальном Telegram-канале говорится, что новый сервис работает только для физических лиц.

Подчеркивается, что для подключения сервиса необходимо отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений.

Затем нужно подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ», а после – дождаться сообщения о том, что согласие принято. Уточняется, что оно должно поступить в течение нескольких минут.

Ранее «Известия» со ссылкой на законопроект, который подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, сообщили, что платить налоги могут обязать заводчиков домашних животных.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости