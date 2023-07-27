У россиян появилась новая возможность для оплаты налогов

У россиян появилась новая возможность для оплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), земельного и транспортного налога, а также налога на имущество, сделать это теперь можно на портале «Госуслуги». Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минцифры.

«Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», — сказано в публикации. Ведомство уточнило, что новый сервис будет доступен только для физических лиц.

Для подключения сервиса гражданину необходимо направить согласие на получение налоговых уведомлений в ФНС, подписать сформированное заявление в приложении «Госключ» и дождаться сообщения о том, что согласие принято. Минцифры добавило, что уведомления будут приходить не позднее чем за 30 дней до 1 декабря, крайнего срока уплаты налогов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о способе сэкономить при уплате налога на имущество. По его словам, это можно сделать, если снять с учета несуществующий объект недвижимости. «Одной из причин снять объект с кадастрового учета в случае сноса или демонтажа имущества собственником является возможность сэкономить на налогах», — объяснил политик.