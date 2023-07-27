Банки РФ предоставили военнослужащим кредитные каникулы на 12,8 млрд рублей
Центральный Банк России сообщает, что во II квартале 2023 года российские банки предоставили военнослужащим кредитные каникулы на 12,8 миллиарда рублей. Об этом пишет ПРАЙМ.
«В II квартале банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей по 29 тысячам кредитов на 12,8 миллиарда рублей», – сказано в сообщении регулятора.
Уточняется, что за этот период банки реструктурировали 183,9 тысячи кредитных договоров в общей сложности на 93,8 миллиарда рублей, а также 3,5 тысяч кредитов МСП ещё на 94,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в Центральном банке рассказали, что самыми распространёнными причинами отказов в кредитных каникулах являются неподтверждение снижения дохода заемщика, превышение максимального размера кредита и отсутствие информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации (для ипотечных кредитов).
Ранее появилась информация, что Центробанк ужесточит контроль за банковскими ячейками.