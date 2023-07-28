Пенсионный возраст в России в 2023 году. Когда выходят на пенсию мужчины и женщины?

В России продолжается запланированное повышение возраста выхода на пенсию по старости: к 2029 году женщины и мужчины станут получать право на пенсию на пять лет позже, чем это было в 2018 году. В каком возрасте в 2023 году выйдут на пенсию женщины и мужчины, а также кто имеет право на досрочную пенсию — рассказывает «Лента.ру».

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Пенсионная реформа в России

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В октябре 2018 года в России приняли закон, который установил постепенное увеличение возраста выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин. Согласно этому документу, в течение десяти лет — до начала 2029 года — возрастной порог для получения страховой пенсии по старости и выплат по государственному обеспечению должен вырасти. В итоге к 2028 году уйти на заслуженный отдых женщины в России смогут в 60, а мужчины в 65 лет. Однако и в этом есть нюансы.

Возраст выхода на пенсию по старости в России в 2023 году

В разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что возраст выхода на пенсию — в 60 и 65 лет — по окончании реформы предусмотрен только в одном случае: когда человек имеет достаточный страховой стаж. Для этого будет необходимо отработать как минимум 15 лет (сейчас 13), и чтобы за это время работодатель делал отчисления, страховые взносы в Социальный фонд России (СФР, бывший Пенсионный фонд). В таком случае можно получить страховую пенсию по достижении установленного законом возраста.

В ином случае россияне выйдут на заслуженный отдых позже: женщины в 65 лет, а мужчины — в 70. Это связано с тем, что социальная пенсия при отсутствии стажа выплачивается по достижении более старшего возраста.

Условия выхода на пенсию в 2023 году

В 2023 году в России не будет ни одного пенсионера, ушедшего на отдых по старости. Это объясняется переходным периодом пенсионной реформы 2018 года.

В 2022 году на пенсию женщины выходили в 56,5 года, мужчины — в 61,5 года. В 2023 году возраст выхода на пенсию вырос на 1,5 года и составил 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. В итоге с июля 2022 года по декабрь 2023-го, а также в 2025 и 2027 годах в России не будет пенсионеров по старости. Исключением станут лишь те, кто имеет право выйти на пенсию раньше положенного времени.

Пенсионный возраст для женщин в России

Пенсионный возраст для мужчин в России

Кто в России сможет выйти на пенсию досрочно

Досрочный выход на пенсию для людей с большим трудовым стажем

Законно уйти на отдых и получать выплату от государства смогут россияне, которые имеют подтвержденный большой стаж. Для женщин это 37 лет, а для мужчин — 42 года. Для таких людей порог общеустановленного пенсионного возраста снижается на два года. Однако он все равно не может быть ниже 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочный выход на пенсию для людей, работающих на вредных и опасных производствах

Жители России, чей труд связан с большой опасностью или вредом для здоровья, также могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. Для этого работнику требуется достичь определенного возраста в зависимости от профессии, накопить нужный страховой и профессиональный стаж, а также необходимое количество пенсионных баллов.

Стаж работы на вредном производстве должен быть подтвержден записями в трудовой книжке, а с 2013 года обязательной стала уплата дополнительных взносов от работодателя в Социальный (бывший Пенсионный) фонд. Кроме того, работодатель обязан минимум раз в пять лет проводить оценку условий труда.

Потенциальных пенсионеров, работающих в тяжелых условиях, законодательно делят на две категории. Для каждой из них — свой возраст выхода на заслуженный отдых и свои условия.

Досрочный выход на пенсию для жителей Крайнего Севера

В России есть такое понятие, как «северная пенсия». «Работа на севере, как правило, связана с тяжелыми, вредными условиями труда, поэтому люди могут выходить на пенсию раньше. А так не факт, что они будут жить именно на этих территориях, а не приедут, например, ближе к солнышку — в Краснодар или Сочи», — пояснил Сафонов.

Сейчас северяне и жители Дальнего Востока могут выйти на пенсию на пять лет раньше установленного срока. Однако этот порог досрочного выхода на пенсию постепенно повышается, как и общий пенсионный возраст в России. В итоге к началу 2029 года выходить на пенсию женщины из северных районов будут в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Условия раннего выхода на пенсию для жителей районов Крайнего Севера:

Возраст выхода на пенсию для многодетных матерей и отцов

Количество детей в многодетной семье напрямую влияет на возраст выхода на пенсию для родителей. Тот, кто воспитывал детей, отметил профессор Сафонов, и получает право на досрочный отдых.

Если в семье трое детей, мать, которая воспитывала их до восьмилетнего возраста, может выйти на пенсию на три года раньше положенного срока с учетом переходного периода — то есть к 2029 году многодетная мать будет иметь право на пенсию в 57 лет. Если детей четверо, то на четыре года раньше (в 56), если пятеро и больше — то на 10 лет (в 50).

Однако и здесь не все так просто. Для того чтобы досрочно выйти на пенсию, многодетному родителю необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа. Кроме того, значение имеет индивидуальный пенсионный коэффициент, то есть пенсионные баллы. Для многодетных уровень ИПК должен составлять не ниже норматива в 25,8 балла.

Пенсия по выслуге лет

Право на досрочный уход на пенсию также имеют силовики, военные, пожарные, федеральные гражданские госслужащие, космонавты, летчики, медики, педагоги и артисты. Для них при выходе на пенсию важен не фактический возраст, а количество выработанных лет.

Пенсия по выслуге лет для военных и силовиков

Сотрудники органов внутренних дел России и бывшего Советского Союза, росгвардейцы, пожарные, работники учреждений уголовно-исполнительной системы также могут выйти на пенсию досрочно. Для них отдых может начаться уже через 20 лет после начала службы. При этом не важно, в каком возрасте человек поступил на работу в органы — в 18 или 40 лет. В первом случае он имеет право выйти на пенсию в 38 лет, во втором — в 60.

Если срока службы не хватает, военные и силовики все равно смогут уйти на пенсию раньше. Но для этого нужно быть в возрасте 45 лет или старше и иметь трудовой стаж минимум в 25 лет. Причем не меньше 12,5 года должен составлять именно срок службы.

Количество заслуженных наград, либо полученные ранения никаким образом не влияют на выход на пенсию по старости. А вот суровые климатические условия и пребывание в зоне военных действий имеют значение. Например, участвующим в специальной военной операции на Украине (СВО) контрактникам и добровольцам зачтут страховой стаж в двойном размере.

Пенсия по выслуге лет для госслужащих

Государственные гражданские служащие могут выйти на пенсию, если проработают в госорганах определенное время. В рамках пенсионной реформы 2018 года стаж, необходимый госслужащим для ухода по выслуге лет, увеличивается. И если в 2023 году он составляет 18,6 года, то к 2026-му будет 20 лет. Это же правило действует для муниципальных служащих.

При этом претендовать на досрочную пенсию госслужащие могут только при условии замещения должности федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев, а также при увольнении по определенным обстоятельствам.

Пенсия по выслуге лет для космонавтов и летчиков

Условия для выхода на пенсию по выслуге лет для космонавтов и летчиков:

Пенсия по выслуге лет для учителей и врачей

Педагоги вправе уйти на отдых и получать пенсию в случае отработки не менее 25 лет в учреждениях для детей. Например, учитель информатики, пришедший работать в школу в 20 лет, сможет уйти на пенсию уже в 45.

У врачей система похожая, но выслуга лет разная, в зависимости от того, где работал потенциальный пенсионер. Для сельских врачей стаж должен составлять не менее 25 лет. Для городских — не менее 30.

Пенсия по выслуге лет для артистов балета, оперы, цирка и театра

Творческие россияне также имеют право отдыхать раньше положенного возраста. И здесь уровень стажа напрямую зависит от профессии.

Необходимый стаж для выхода на пенсию в творческих профессиях:

Когда выходят на пенсию безработные предпенсионеры

Еще до начала действия пенсионной реформы безработные предпенсионеры могли уйти на заслуженный отдых раньше на два года. Несмотря на нововведения, эта возможность все еще существует.

Для того чтобы начать получать пенсию раньше срока, безработному предпенсионеру необходимо встать на учет в службу занятости. В случае если до пенсии ему осталось всего два года, документы могут по согласию их обладателя передать в Социальный фонд России, чтобы выплаты назначили раньше. Но и здесь все не так просто.

Условия для выхода на досрочную пенсию безработных предпенсионеров: