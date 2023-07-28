В России поддержали повышение МРОТ с 2024 года

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года. Об этом пишет России Татьяны Голиковой.

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«Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда", согласно которому с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5 процента, до 19 242 рублей», — такое заявление было сделано по итогам РТК.

В аппарате вице-премьера добавили, что соотношение МРОТ с медианной заработной платой за прошлый год таким образом увеличится до 47,7 процента. Чиновники напомнили, что после принятия документа повышение зарплаты коснется около 4,8 миллиона россиян.

Соответствующий законопроект был подготовлен Минтрудом в начале июля. Кроме увеличения размера МРОТ, в документе присутствует инициатива об увеличении его соотношения с медианной зарплаты — с 1 января 2025 года оно должно быть не ниже 48 процентов.