Больше половины россиян открыто обсуждают зарплаты с друзьями

Согласно данным недавнего опроса,67% россиян, так или иначе, обсуждают свои доходы с приятелями. Еще четверть респондентов призналась, что делают это часто или постоянно. Исследование было проведено аналитиками маркетплейса «Сравни» для РИА Новости.

Таким образом, тема денег и зарплат довольно распространена в дружеском общении россиян. При этом почти треть опрошенных испытывают неловкость из-за разницы в доходах с друзьями, 6% постоянно стесняются этого, а 20% — лишь изредка. Большинство участников исследования (71%) заявили, что никогда не испытывали стыда перед приятелями, связанного с разницей в зарплатах.

Лишь 5% россиян считают комфортным общение только с теми, кто находится с ними на одном финансовом уровне. Для подавляющего большинства опрошенных финансовый статус друга не имеет значения для дружбы.