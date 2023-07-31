Эксперт объяснил рост объема задолженности россиян за ЖКУ

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Ранее издание "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) сообщило, что долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 миллиардам рублей. По итогам I квартала общая сумма составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда.

По словам специалиста, рост задолженности, помимо прочего, спровоцировал вводившийся ранее на фоне пандемии коронавируса запрет на взыскание пеней и штрафов при просрочке платежей, из-за которого граждане стали относиться к соответствующим обязательствам менее ответственно.

Кроме того, задолженность растет в любом случае, потому что уровень оплаты никогда не составляет 100 процентов. В отдельных регионах он лучшем случае составляет 95-98 процентов, в других - 85 процентов. То есть если оплата ниже 100 процентов, то, естественно, задолженность со временем будет нарастать. Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ

Вместе с тем специалист подчеркнул, что темпы роста реальных доходов россиян ниже темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

"Тарифы на жилищные услуги растут медленно, а на коммунальные - быстро и сильно. Тем более тарифы на коммунальные услуги подняли не 1 июля, как обычно, а сместили на семь месяцев - они увеличились с 1 декабря предыдущего года. Эти факторы вместе взятые дают дополнительный рост", — сказал Степура.

В настоящее время штрафные санкции в отношении злостных неплательщиков вводятся не сразу, а после направления им нескольких уведомлений или же рассмотрения дела в суде, отметил эксперт.

"То есть если вы не оплатили счет, то на следующий день к вам никто не придет и штрафные санкции применять не будет, процесс занимает продолжительное время", — заявил он.

При оплате коммунальных счетов Степура посоветовал проверять соответствие расходов, указанных в квитанциях, реальным расходам за полученные услуги.

"Об этом ранее говорил и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов... И, соответственно, необходимо вовремя оплачивать то, в чем разбираешься. Нужно помнить, что чем больше задолженность, тем больше будет размер пеней", — отметил специалист.