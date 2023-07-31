Банк России начнет тестировать операции с цифровым рублем в августе

Тестирование цифрового рубля начнется в августе, в нем примут участие клиенты банков пилотной группы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В пресс-службе регулятора отметили, что на первом этапе, о начале которого будет объявлено позднее, планируется протестировать операции по открытию и закрытию цифровых кошельков.

Кроме того, заметили в ЦБ, специалисты протестируют оплату покупок и услуг по QR-коду, а также перевод цифровых рублей между гражданами.

В первом этапе примут участие Россельхозбанк, а также ПСБ. В дальнейшем, в пилотную группу будут включены новые кредитные организации, она будет расширена, уточнили в пресс-службе.