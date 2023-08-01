Доходы россиян посчитали в курятине

Если проанализировать покупательную способность, подсчитав ее в куриных тушках, выяснится, что за год доходы россиян выросли на 14 процентов. Об этом Алексей Зубец.

Эксперт отметил, что в 2011 году параметр был намного ниже, чем сегодня, и, несмотря на ситуацию в экономике, покупательная способность населения увеличивается.

«С другой стороны, если посчитать в луке репчатом, то наши доходы упали на 19 процентов за год», — резюмировал экономист.

По итогам июня стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8 процента, составив рекордные 193,48 рубля. Аналитики компании Emeat обратили внимание, что розничные цены на курятину на российском рынке продолжают расти с июня 2022 года. Специалисты объясняют удорожание куриного мяса ростом цен на компоненты кормовых добавок, а также увеличением стоимости оборудования.