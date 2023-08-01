В Киргизии отменили лимиты на переводы

Национальный банк Киргизии разместил постановление, в соответствии с которым в стране снимаются все ограничения на переводы валюты. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

«Денежный перевод по международной системе денежных переводов на территории Киргизской Республики предоставляется получателю в валюте, отправленной отправителем и отличной от национальной валюты Киргизской Республики — сома», — уточнили в Нацбанке республики.

Отзыв или отмена денежного перевода по международной системе денежных переводов из Киргизии будет производиться в той же валюте, в которой отправляли перевод.

Весной прошлого года киргизские власти ограничили коммерческим банкам возможность выдачи денежных переводов клиентам в иностранной валюте. Получить их можно было лишь в той валюте, из страны которой были отправлены денежные средства. Объяснилось, что ограничение введено для экономической безопасности и стабилизации обстановки на внутреннем валютном рынке Киргизии.