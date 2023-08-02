Названа стоимость базового набора для школьников

Базовый школьный набор на «Авито» в России для девочки стоит в среднем 8200 рублей, а для мальчика - 8490 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Базовый набор на первое время учебы включает в себя школьную форму (два варианта верха и низа), одежду и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

В компании также подчеркнули, что популярна и детская мебель для обустройства уголка для занятий. Повышенный спрос наблюдается и на ноутбуки, уточнили там.

Также сообщается, что цена базового набора мебели на «Авито» составляет от 1250 рублей, а ноутбука - от 5000 рублей.

За рубашку для мальчиков будет необходимо отдать 1120 рублей. Спрос на данную вещь вырос в текущем сезоне на 33% по отношению к прошлогоднему. Брюки для мальчиков обойдутся в среднем в 850 рублей (рост их продаж за год оценивается в 22%).

Продажи брюк для девочек выросли на 55%, а средняя стоимость на «Авито» составила 850 рублей. Рост спроса на юбки оценивается в 25%. Их стоимость составляет в среднем 1 270 рублей.

Спортивная форма для мальчиков обойдется в 1100 рублей, а для девочек - в 940 рублей. Стоимость спортивной обуви составляет 1000 рублей и 890 рублей соответственно.