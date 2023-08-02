Назван способ получить денежную компенсацию за отпуск

Стало известно о возможности получить денежную компенсацию за отпуск
Сотрудники имеют возможность перенести на следующий год дни отпуска, которые не были потрачены. Для этого нужно получить согласие работодателя, сообщает RT со ссылкой на экспертов Роскачества.
Если сотрудник, к примеру, отдыхал двадцать дней, то оставшиеся восемь он может перенести на следующий год и прибавить к положенным по закону новым 28 дням, уточняют специалисты.
Работодатели не имеют права не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд. При этом в России данная норма, как правило, соблюдается.
Если за два года сотрудник не отгулял положенные дни, он может оформить их для отдыха или взять компенсацию в виде денег, подчеркивают эксперты.
Она выплачивается и при увольнении сотрудника. При таком решении ему обязаны или заплатить за непотраченные дни, или дать возможность отгулять их перед расторжением трудового договора.
Нужно узнать, какова «стоимость» одного дня в компании. Это позволит выяснить сумму положенной компенсации.
Ранее телемедицинский сервис «Доктис» провел опрос. Выяснилось, что почти половина россиян (43%), находясь в отпуске, никогда не работает, вместе с тем остальные 57% продолжают работать во время отпуска.