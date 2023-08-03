Россияне могут оформить виртуальную карту турецкой платежной системы

Приложение Letim, с помощью которого россияне могут оформить виртуальную турецкую карту платежной системы "Трой", появилось в AppStore и PlayMarket, сообщает газета "Коммерсантъ".

Приложение Letim, как убедился корреспондент ТАСС, действительно можно скачать в AppStore. В описании приложения указано, что это виртуальная предоплаченная карта "Трой", оформить которую можно при помощи быстрой онлайн-регистрации. Оплата по виртуальной карте доступна с помощью QR-кода во "всех физических магазинах Турции". Также есть возможность снятия денег в банкоматах. Для цифрового кошелька предусмотрено онлайн-пополнение.

Компания - разработчик Letim рассказала "Коммерсанту",что в скором времени появится возможность совершать онлайн-операции с помощью этих виртуальных карт, а бесконтактная оплата смартфоном с помощью NFC будет доступна примерно через пару месяцев.

Также в компании сообщили газете, что клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке, поэтому получить физическую карту нельзя.